Пациент поджег палату в самарском наркодиспансере

В Самарском областном наркодиспансере пациент умышленно поджег матрас в палате, что привело к возгоранию. Об этом стало известно в понедельник, 20 октября.
Инцидент произошел в здании на Южном шоссе около 23:00 по местному времени.
Сработавшая пожарная сигнализация позволила обнаружить очаг возгорания в палате № 6 на первом этаже. Из-за сильного задымления медикам удалось ликвидировать небольшой пожар еще до прибытия пожарных расчетов.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Полиция проводит проверку по факту происшествия, передает Telegram-канал Shot.
