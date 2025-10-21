Пациент поджег палату в самарском наркодиспансере

Ранее московская школьница устроила пожар в квартире, когда пыталась вскрыть болгаркой родительский сейф по указанию аферистов. Инцидент произошел в столичном районе Бибирево. Сотрудники прокуратуры выяснили, что 16-летней девочке поступил звонок от мошенников, когда она была дома одна.