Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Также пострадавшему несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Заместитель главы города также выехал к месту происшествия.

— В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку в Ростовской области. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе произошло частичное разрушение стены высотного здания на верхних этажах.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что 20 октября в период с 20:00 до 23:00 над Ростовской областью было ликвидировано 10 БПЛА.

