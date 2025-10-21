Ричмонд
Глава Ростова сообщил о повреждении кровли частного дома

В Пролетарском районе Ростова пострадала кровля частного дома, информация уточняется.

Источник: Комсомольская правда

В результате происшествия в Пролетарском районе Ростова-на-Дону пострадала кровля частного дома. Об этом в ночь на 21 октября проинформировал глава города Александр Скрябин.

— Предварительно, погибших нет, — сообщил Александр Скрябин.

Работают экстренные службы. Также на месте находятся заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Станислав Марченко и глава Пролетарского района Зураб Киладзе.

Напомним, до полуночи в Ростовской областью сбили десять вражеских дронов. Ранее власти сообщили об ущербе в Батайске.

