Глава Ростова сообщил о повреждении кровли частного дома

В результате происшествия в Пролетарском районе Ростова-на-Дону пострадала кровля частного дома. Об этом в ночь на 21 октября проинформировал глава города Александр Скрябин.
— Предварительно, погибших нет, — сообщил Александр Скрябин.
Работают экстренные службы. Также на месте находятся заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Станислав Марченко и глава Пролетарского района Зураб Киладзе.
Напомним, до полуночи в Ростовской областью сбили десять вражеских дронов. Ранее власти сообщили об ущербе в Батайске.
