Слюсарь: в Батайске из-за атаки беспилотника частично разрушена стена дома

В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома пострадали два человека.

В городе в Батайске Ростовской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины частично разрушена стена многоквартирного дома, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося в Батайске никто не пострадал.

«В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, из жилого строения выведены 20 человек. В настоящее время «решается вопрос о возможности их временного размещения».

«Обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стёкла, но люди не пострадали», — добавил Слюсарь.

В 00:53 мск он проинформировал, что в Ростове-на-Дону из-за падения беспилотников ВСУ на два частных дома пострадал местный житель. Это произошло в Пролетарском районе. Речь идёт об осколочных ранениях, сейчас пострадавшего везут в медучреждение. Кроме того, пострадал несовершеннолетний, ему оказали помощь на месте.

«В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы», — также говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области рассказал, что силы противовоздушной обороны атаку беспилотников ВСУ на всей территории региона. БПЛА ликвидированы в Миллеровском и Тарасовский районе.

Ранее Слюсарь заявил, что российские военные ликвидировали и перехватили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины на территории Ростовской области.

