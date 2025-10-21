Ричмонд
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ранен мирный житель, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал он.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о повреждении кровли частного дома в Пролетарском районе. Предварительно, погибших нет.

Губернатор добавил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выдвинулись дежурные службы.

