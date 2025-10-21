БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

«В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал он.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о повреждении кровли частного дома в Пролетарском районе. Предварительно, погибших нет.
Губернатор добавил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выдвинулись дежурные службы.