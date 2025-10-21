В Пензенской области отменили план «Ковер»

Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план «Ковер» введен в нескольких районах региона.
«На территории Пензенской области отменён план “Ковёр”. Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.
