В Пензенской области отменили план «Ковер»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. План «Ковер» отменен в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план «Ковер» введен в нескольких районах региона.

«На территории Пензенской области отменён план “Ковёр”. Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

