Житель Ростова получил осколочные ранения после падения БПЛА, пострадал ребенок

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пострадавших от БПЛА в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону после падения БПЛА на два частных дома местный житель получил осколочные ранения. Также потребовалась помощь ребенку. Об этом в ночь на 21 октября сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

— Бригада скорой доставляет пострадавшего в БСМП. На месте оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города, — говорится в телеграм-канале губернатора.

Кроме того, по данным властей, в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона оказалась повреждена линия электропередачи. Населенный пункт сейчас обесточен, выехали дежурные службы.

