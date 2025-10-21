Житель Ростова получил осколочные ранения после падения БПЛА, пострадал ребенок

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону после падения БПЛА на два частных дома местный житель получил осколочные ранения. Также потребовалась помощь ребенку. Об этом в ночь на 21 октября сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
— Бригада скорой доставляет пострадавшего в БСМП. На месте оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города, — говорится в телеграм-канале губернатора.
Кроме того, по данным властей, в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона оказалась повреждена линия электропередачи. Населенный пункт сейчас обесточен, выехали дежурные службы.
