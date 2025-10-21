Аэропорт Геленджика временно ограничил работу

Представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщается в Telegtam-канале авиационного ведомства.
Информация об изменении в организации нижегородского аэропорта появилась около 01:14 по мск 21 октября.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.
В Росавиации пояснили, что цель вводимых ограничений — повышение уровня безопасности авиационной деятельности. Ранее Росавиация уже информировала о введении временных ограничений в аэропортах РФ. Напомним, что ранее подобные ограничения вводились в другом южном аэропорту РФ — Краснодара (Пашковский).
Кроме этого, днем ранее временные ограничения были введены в аэропортах трех российских городов — Волгограда, Саратова и Тамбова.