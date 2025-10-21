Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Геленджика временно ограничил работу

Временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика ночью 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщается в Telegtam-канале авиационного ведомства.

Информация об изменении в организации нижегородского аэропорта появилась около 01:14 по мск 21 октября.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.

В Росавиации пояснили, что цель вводимых ограничений — повышение уровня безопасности авиационной деятельности. Ранее Росавиация уже информировала о введении временных ограничений в аэропортах РФ. Напомним, что ранее подобные ограничения вводились в другом южном аэропорту РФ — Краснодара (Пашковский).

Кроме этого, днем ранее временные ограничения были введены в аэропортах трех российских городов — Волгограда, Саратова и Тамбова.