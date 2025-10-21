В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

«Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.