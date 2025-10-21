Ричмонд
Элитный 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться

Элитный 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка столкнулся с серьезными конструктивными проблемами, включая трещины на фасаде, протечки и поломки лифтов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

Внешний вид здания, открытого в 2015 году, испещрен сотнями трещин, что, как утверждают независимые инженеры, говорит о перегрузке тонкой конструкции ветром и дождем.

По словам экспертов, без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жизни или опасным для пешеходов. Несмотря на то, что инспекторы заявляют о безопасности, недавние отчеты показали отсутствие кусков бетона на верхних этажах и появление новых трещин, отмечает The New York Times.

Вероятной причиной этих проблем называют уникальный бетонный фасад белого цвета, на котором настаивали девелопер и архитектор. Изменение состава бетона могло повлиять на его прочность. Еще до начала строительства ряд участников проекта выражал обеспокоенность по этому поводу, уточняется в материале.

Ранее в Хабаровске обрушилось здание, примыкающее к многоэтажному жилому дому. Речь идет об одноэтажном строении на Автобусной улице, в котором раньше располагались сауна и магазин.