Элитный 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться

По словам экспертов, без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жизни или опасным для пешеходов. Несмотря на то, что инспекторы заявляют о безопасности, недавние отчеты показали отсутствие кусков бетона на верхних этажах и появление новых трещин, отмечает The New York Times.