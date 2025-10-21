Разрушена часть стены. Что известно об атаке БПЛА на многоэтажку в Батайске

ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
- Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по Западному шоссе.
- Из-за ЧП частично разрушена стена на верхних этажах.
- Пострадавших нет, отметил Слюсарь.
- Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.
Реакция властей
- Решается вопрос о возможности временного размещения жильцов, сообщил губернатор региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше