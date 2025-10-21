Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрушена часть стены. Что известно об атаке БПЛА на многоэтажку в Батайске

В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. В Батайске обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по Западному шоссе.
  • Из-за ЧП частично разрушена стена на верхних этажах.
  • Пострадавших нет, отметил Слюсарь.
  • Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

Реакция властей

  • Решается вопрос о возможности временного размещения жильцов, сообщил губернатор региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше