В Ростовской области после падения дрона оказался обесточен хутор Недвиговка Мясниковского района. Об этом в своем телеграм-канале информирует губернатор Юрий Слюсарь.
— Повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы, — сообщает Юрий Слюсарь.
Также, по информации главы региона, в Ростове-на-Дону произошло падение беспилотника на два частных дома. Одного пострадавшего с осколочными ранениями увезли в больницу, несовершеннолетнему медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Кроме этого, известно об ущербе в Батайске.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше