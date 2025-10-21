В Ростовской области после падения дрона оказался обесточен хутор Недвиговка

Также, по информации главы региона, в Ростове-на-Дону произошло падение беспилотника на два частных дома. Одного пострадавшего с осколочными ранениями увезли в больницу, несовершеннолетнему медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Кроме этого, известно об ущербе в Батайске.