Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после падения дрона оказался обесточен хутор Недвиговка

Отключение электричества в донском хуторе произошло из-за повреждения ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после падения дрона оказался обесточен хутор Недвиговка Мясниковского района. Об этом в своем телеграм-канале информирует губернатор Юрий Слюсарь.

— Повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы, — сообщает Юрий Слюсарь.

Также, по информации главы региона, в Ростове-на-Дону произошло падение беспилотника на два частных дома. Одного пострадавшего с осколочными ранениями увезли в больницу, несовершеннолетнему медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Кроме этого, известно об ущербе в Батайске.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше