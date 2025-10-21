Мирный житель ранен из-за атаки украинского дрона: скорая помощь также потребовалась ребенку

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — отметил он в своём Telegram-канале.