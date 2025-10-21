Мирный житель ранен из-за атаки украинского дрона: скорая помощь также потребовалась ребенку

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотник упал на два частных дома, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в ночь на 21 октября сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — отметил он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в данный момент к месту происшествия выехал заместитель мэра Ростова-на-Дону.
Помимо этого, Слюсарь сообщил, что в результате падения дрона на территории хутора Недвиговка в Мясниковском районе была повреждена линия электропередачи, из-за чего населённый пункт остался без света. На место аварии уже направлены дежурные службы.
Напомним, по информации Министерства обороны, в ночь на 21 октября, в течение трех часов, силами российской ПВО было ликвидировано 14 украинских беспилотников.