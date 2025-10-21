Ричмонд
Юрий Слюсарь уточнил информацию об ущербе в Батайске после атаки БПЛА

В Батайске из-за БПЛА разбиты стекла в домах, повреждены машины и торговые павильоны.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске после атаки БПЛА в ночь на 21 октября оказались разбиты стекла, повреждены машины и торговые павильоны. Информацию об ущербе уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

— Разбиты стекла в домах по нескольким адресам на улице Октябрьской, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Информация о последствиях на земле уточняется, — прокомментировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Также в Батайске была частично разрушена стена высотки в районе Западного шоссе. В этом случае из здания эвакуировали 20 человек.

