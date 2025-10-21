Юрий Слюсарь уточнил информацию об ущербе в Батайске после атаки БПЛА

В Батайске после атаки БПЛА в ночь на 21 октября оказались разбиты стекла, повреждены машины и торговые павильоны. Информацию об ущербе уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
— Разбиты стекла в домах по нескольким адресам на улице Октябрьской, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Информация о последствиях на земле уточняется, — прокомментировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Также в Батайске была частично разрушена стена высотки в районе Западного шоссе. В этом случае из здания эвакуировали 20 человек.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше