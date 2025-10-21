Ричмонд
В Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Жителей многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за просадки асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Источник: РИА "Новости"

«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. На месте работают все оперативные службы: специалисты ГУП “Водоканал Санкт Петербурга”, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения. Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе № 104 (ул. Харченко дом 27), обеспечивают всем необходимым», — говорится в сообщении.

Просадка покрытия произошла в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Для безопасности ограничили движение по улице Харченко — от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. Кроме того, в районе технологического нарушения отключили газ в жилых домах.

«По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” обеспечены всеми необходимыми силами и средствами», — подчеркнули в пресс-службе.

