В Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом

«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. На месте работают все оперативные службы: специалисты ГУП “Водоканал Санкт Петербурга”, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения. Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе № 104 (ул. Харченко дом 27), обеспечивают всем необходимым», — говорится в сообщении.