В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
«Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.