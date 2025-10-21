Под Находкой водитель без прав спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

Госавтоинспекция Приморского края призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения. Особое внимание следует уделять правилам проезда перекрестков, всегда иметь при себе водительское удостоверение и действующий полис ОСАГО. Нарушение этих требований не только влечет за собой штрафы, но и может стать причиной серьезных аварий с человеческими жертвами.