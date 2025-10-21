Под Находкой водитель без прав спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

19 октября на 140-м километре автодороги Находка — порт Восточный произошла серьезная авария. Столкнулись два автомобиля — «Тойота Королла Спасио» и «Хонда Цивик». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительной информации, 60-летний водитель «Тойоты» не уступил дорогу на перекрестке, что и привело к столкновению. В результате аварии пострадали три человека: двое пассажиров «Хонды» и один пассажир «Тойоты». Всем им потребовалась медицинская помощь.
Проверка показала, что виновник ДТП управлял автомобилем, не имея водительских прав. Также выяснилось, что его автомобиль не был застрахован по полису ОСАГО, что является нарушением закона.
В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Его привлекут к ответственности за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки и нарушение правил проезда перекрестков, которое привело к аварии с пострадавшими.
Госавтоинспекция Приморского края призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения. Особое внимание следует уделять правилам проезда перекрестков, всегда иметь при себе водительское удостоверение и действующий полис ОСАГО. Нарушение этих требований не только влечет за собой штрафы, но и может стать причиной серьезных аварий с человеческими жертвами.