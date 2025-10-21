Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге эвакуирован жилой дом из-за провала асфальта

На месте провала асфальта в Петербурге работают спецслужбы.

В Санкт-Петербурге жилой дом пришлось эвакуировать из-за просевшего асфальта. Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о проведении эвакуации в многоквартирном доме на 1-м Муринском проспекте, причиной которой стал просевший асфальт.

«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения», — передает пресс-служба.

Уточняется, что на месте инцидента присутствую экстренные службы — специалисты Водоканала, МЧС, правоохранительные органы и здравоохранения. Жизни людей ничего не угрожает, пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 9 сентября в Москве загорелся пятиэтажный жилой дом на юго-западе, после чего эвакуировали 48 жильцов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше