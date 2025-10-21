В Петербурге эвакуирован жилой дом из-за провала асфальта

В Санкт-Петербурге жилой дом пришлось эвакуировать из-за просевшего асфальта. Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о проведении эвакуации в многоквартирном доме на 1-м Муринском проспекте, причиной которой стал просевший асфальт.
«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения», — передает пресс-служба.
Уточняется, что на месте инцидента присутствую экстренные службы — специалисты Водоканала, МЧС, правоохранительные органы и здравоохранения. Жизни людей ничего не угрожает, пострадавших нет.
Напомним, что в ночь на 9 сентября в Москве загорелся пятиэтажный жилой дом на юго-западе, после чего эвакуировали 48 жильцов.