Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 миллионов рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску о защите чести и достоинства экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС заявили в суде.

Источник: Freepik

«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — указали в инстанции.

Бывший губернатор Челябинской области подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1» в прошлом году.

Ранее известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора», связанную с его участием в старой рекламе стирального порошка Tide.