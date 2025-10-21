Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 миллионов рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску о защите чести и достоинства экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС заявили в суде.