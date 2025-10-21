Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — указали в инстанции.
Бывший губернатор Челябинской области подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1» в прошлом году.
Ранее известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора», связанную с его участием в старой рекламе стирального порошка Tide.