Росавиация: аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили работу

Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ранее KP.RU писал о введении подобных ограничений в нескольких российских аэропортах. Среди них — аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка). Кроме этого, временные ограничения полетов также были введены в аэропорту Пенсы и Саратова.