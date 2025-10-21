Росавиация: аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили работу

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Соответствующая информация распространена пресс-службой Росавиации.
«Аэропорты Владикавказ, Грозный: введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель Росавиации в Telegram-канале.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 02:54 по мск в ночь на 21 октября.
Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ранее KP.RU писал о введении подобных ограничений в нескольких российских аэропортах. Среди них — аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка). Кроме этого, временные ограничения полетов также были введены в аэропорту Пенсы и Саратова.