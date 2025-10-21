В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

«Аэропорты Владикавказа (“Беслан”), Грозного (“Северный”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация.
