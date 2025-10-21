Ричмонд
В Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Частный медцентр в ростовском Батайске повреждён при атаке БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор сообщил, что ПВО отражает атаку БПЛА в Ростовской области, в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома.

«Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб… На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра», — написал он.

Кроме того, в многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование: несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.

Губернатор поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте он поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину.

