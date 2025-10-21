За полгода в России за госизмену осудили 105 человек, пятеро — подростки

В первой половине года российские суды признали виновными по статье о госизмене 105 человек, а по делам о шпионаже — 11 иностранцев. Об этом говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.
Двое осужденных за госизмену получили пожизненные сроки. Среди осужденных — пятеро несовершеннолетних 14−17 лет. Самой многочисленной стала группа 18−30 лет (44 человека). Еще 27 человек — в возрасте 31−40 лет, 15 — 41−50 лет, 11 — 51−60 лет, двое — 61−65 лет и один — старше 66 лет. Почти у половины (41) — высшее образование, у 27 — среднее профессиональное, у 26 — среднее общее. Более половины (55) не имеют постоянного источника дохода. По видам занятости среди осужденных значатся 15 рабочих, 3 гос- и муниципальных служащих, 8 учащихся и студентов, 8 предпринимателей, 6 военнослужащих и 6 адвокатов или нотариусов.
Все 11 иностранцев, осужденных к лишению свободы за шпионаж, являются гражданами стран СНГ: четверо — 18−30 лет, пятеро — 31−40 лет, двое — 41−45 лет. Высшее образование имеют трое, семеро — со средним профессиональным или средним общим.
Ранее сообщалось, что в 2024 году число приговоров за госизмену в РФ выросло почти в четыре раза: осуждены 145 человек; по статье о шпионаже — 23 человека.
Статья о государственной измене, помимо шпионажа и передачи сведений, составляющих гостайну, охватывает также переход на сторону противника, а равно финансовую, материально-техническую, консультационную и иную помощь деятельности, направленной против безопасности РФ.
Ранее в Ленобласти сотрудница салона сотовой связи «слила» данные клиентов на Украину.