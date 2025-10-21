Слюсарь: в Батайске повреждён частный медцентр при атаке БПЛА

Несущие конструкции дома в Батайске, пострадавшего в результате атаки БПЛА по Ростовской области, остались целыми. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По словам Юрия Слюсаря, на улице Октябрьской, где упали обломки беспилотников, сапёры продолжают обследовать территорию. Помимо повреждённых торговых павильонов и автомобилей, пострадало здание частного медицинского центра.
«В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — написал глава региона.
Накануне стало известно, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотник упал на два частных дома, в результате чего пострадал мирный житель и ребёнок.