Бастрыкину доложат о расследовании убийства подростка в Новосибирске в 2018 году

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об убийстве подростка в Новосибирске в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— В эфире федерального телеканала сообщалось, что житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве подростка в 2018 году. Отмечается, что подсудимый вину не признал и не согласен с результатами расследования, — говорится в сообщении.
Доклад о собранных в рамках расследования доказательствах, а также доводом, озвученным в эфире предстоит предоставить главе местного следственного управления Евгению Долгалеву.
Другие подробности в СК не привели. Но, судя по всему, речь идет об убийстве 16-летнего подростка рядом с кемпингом на пляже «Бумеранг». В расправе над юношей обвинили бывшего охранника турбазы. Коллегия присяжных трижды вынесла ему оправдательный приговор.