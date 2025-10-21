Бастрыкин взял под контроль дело о нападении бультерьера на ребёнка в Москве

В СК уточнили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву доложить все обстоятельства инцидента и держать расследование на контроле центрального аппарата. Следователи уже ходатайствуют о передаче дела под свой контроль.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме хотят расширить список опасных пород собак. Новый законопроект предлагает запретить выгул крупных животных детям, нетрезвым гражданам и недееспособным людям. Под особый контроль попадут доберманы, овчарки, алабаи, хаски и бультерьеры — именно эти породы чаще всего становятся участниками резонансных нападений.
Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.