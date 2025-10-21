Бастрыкин взял под контроль дело о нападении бультерьера на ребёнка в Москве

В Москве бультерьер без поводка и намордника напал на ребёнка прямо на улице. Хозяин пса сбежал с места происшествия, а пострадавшему подростку на помощь пришли прохожие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.