В Иркутской области мошенники похитили более 8,6 миллиона за три дня

За последние три дня в Иркутской области произошла целая серия серьезных мошенничеств, пятеро жителей лишились в общей сложности более 8,6 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, преступники использовали изощренные схемы обмана, представляясь полицейскими, работниками образовательных учреждений и даже курьерских служб.
Одной из необычных уловок стал звонок от имени специалиста «службы безопасности» учебного заведения. Именно так жулили выманили у 55-летнего жителя Тулуна около 550 тысяч рублей. Они сообщили мужчине об отсутствии подписи в неких документах и для ее «исправления» попросили его продиктовать код из СМС-сообщения, якобы для внесения в «базу ожидания».
— Вслед за этим на связь с пострадавшим вышли лжебанкиры и мнимые сотрудники Госуслуг, которые под предлогом защиты его денег от посягательств третьих лиц убедили его перевести все сбережения на так называемый «безопасный счет», — отметили в ведомстве.
Другой жертвой стала 65-летняя жительница Иркутска, которая поверила аферистам, представившимся работниками силовых структур. Они пообещали ей дополнительную социальную выплату, но в итоге женщина лишилась колоссальной суммы в 6,2 миллиона рублей. Также в регионе были зафиксированы случаи, когда мошенники действовали от имени консультантов инвестиционных платформ, обманув таким способом двух человек на 200 тысяч рублей.
