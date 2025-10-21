Ричмонд
Росгвардейцы в Москве задержали курьера, доставившего наркотик пациенту больницы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) на востоке столицы задержали курьера, пытавшегося передать наркотик пациенту больницы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: Агентство «Москва»

«Находясь на маршруте патрулирования вблизи ул. 11-я Парковая, правоохранители получили сигнал “тревога” из охраняемого медицинского учреждения. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился охранник и сообщил, что неизвестный пытался передать пациенту больницы наркотики через доставку продуктов. Выяснилось, что 22-летний курьер получил пакет от неизвестного лица, не имея информации о его содержимом. При проверке на посту охраны в пакете был обнаружен дезодорант, внутри которого был спрятан пакетик с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Курьера задержали и доставили в отделение полиции», — пояснили в пресс-службе.

Как добавили в Росгвардии, проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое пакетика является синтетическим наркотиком — клефедроном.