Росгвардейцы в Москве задержали курьера, доставившего наркотик пациенту больницы

«Находясь на маршруте патрулирования вблизи ул. 11-я Парковая, правоохранители получили сигнал “тревога” из охраняемого медицинского учреждения. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился охранник и сообщил, что неизвестный пытался передать пациенту больницы наркотики через доставку продуктов. Выяснилось, что 22-летний курьер получил пакет от неизвестного лица, не имея информации о его содержимом. При проверке на посту охраны в пакете был обнаружен дезодорант, внутри которого был спрятан пакетик с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Курьера задержали и доставили в отделение полиции», — пояснили в пресс-службе.