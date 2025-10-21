Уличную певицу из Петербурга будут судить за исполнение песен иноагентов

Протоколы составлены за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ). Один из них зарегистрирован в Ленинском районном суде, слушание по которому назначено на 28 октября. Материалы другого протокола, первоначально поданного в Дзержинский районный суд, были переданы в Куйбышевский районный суд из-за территориальной подсудности, передает ТАСС.