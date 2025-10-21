Ричмонд
Уличную певицу из Петербурга будут судить за исполнение песен иноагентов

18-летнюю певицу Диану Логинову, выступающую на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, ждут два судебных заседания по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Протоколы составлены за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ). Один из них зарегистрирован в Ленинском районном суде, слушание по которому назначено на 28 октября. Материалы другого протокола, первоначально поданного в Дзержинский районный суд, были переданы в Куйбышевский районный суд из-за территориальной подсудности, передает ТАСС.

Причиной для составления протоколов стало исполнение певицей песен артистов, объявленных иноагентами — Монеточки (Елизаветы Гырдымовой*), Noize MC (Ивана Алексеева*), Земфиры* и панк-рок группы «Порнофильмы».

Логинова — 18-летняя студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистка уличной группы «Стоптайм» из Петербурга. Девушку задержали 15 октября, после чего она провела ночь в отделении полиции. Под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм».

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.