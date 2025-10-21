Водитель гужевой повозки ускакал на лошади с места смертельного ДТП в Новосибирской области

В Убинском районе вечером 20 октября произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист. Инцидент случился около 22:00 на 37-м километре автодороги Н-2701 «Убинское-Кундран», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
По предварительной информации, неустановленный мужчина, управлявший гужевой повозкой, двигался со стороны села Кундран в направлении села Круглоозерное и совершил столкновение со встречным мотоциклом «SYCMCC». За рулем мотоцикла находился 16-летний юноша.
После столкновения водитель повозки отцепил упряжку, оседлал лошадь и покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшему. Подросток скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время водителя повозки разыскивают. Также проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства случившегося.
Сотрудники полиции обращаются к жителям: если вы стали очевидцем ДТП или располагаете информацией о местонахождении мужчины, управлявшего гужевой повозкой, сообщите об этом по телефонам дежурной части отделения полиции «Убинское»: 8 (38366) 2−14−61 или 8 (38366) 2−12−44.
Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП в Чановском районе, где автомобиль УАЗ влетел в дерево.