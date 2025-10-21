В Новосибирске возле многоэтажки обнаружили тело человека

Вечером накануне в Новосибирске возле многоэтажного дома на улице Виктора Уса было обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
По словам свидетелей, тело нашли на тротуаре рядом с многоэтажным жилым домом. Обстоятельства гибели пока неизвестны, официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области и Главного управления МВД по региону. Ответ ведомств будет опубликован позже.