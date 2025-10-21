Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске возле многоэтажки обнаружили тело человека

Трагедия произошла на улице Виктора Уса.

Источник: Комсомольская правда

Вечером накануне в Новосибирске возле многоэтажного дома на улице Виктора Уса было обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

По словам свидетелей, тело нашли на тротуаре рядом с многоэтажным жилым домом. Обстоятельства гибели пока неизвестны, официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области и Главного управления МВД по региону. Ответ ведомств будет опубликован позже.