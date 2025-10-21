Ричмонд
NYT: Элитный 102-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка покрылся трещинами

Элитный 102-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка столкнулся с серьёзными конструктивными проблемами. На фасаде здания появились трещины, возникли протечки, а лифты стали ломаться. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источник: Life.ru

Здание на Парк-авеню, 432, открытое в 2015 году, имеет множество трещин на внешней поверхности. Независимые инженеры утверждают, что это указывает на перегрузку конструкции под воздействием ветра и дождя.

Эксперты предупреждают, что без дорогого ремонта небоскрёб может стать непригодным для проживания или представлять опасность для пешеходов. Хотя инспекторы утверждают, что всё в порядке, недавние отчёты указывают на отсутствие участков бетона на верхних этажах и появление новых трещин.

Вероятная причина проблем кроется в уникальном бетонном фасаде белого цвета. Именно на таком варианте настаивали девелопер и архитектор. Изменение состава бетона могло негативно сказаться на его прочности. Ранее, ещё до начала строительства, некоторые участники проекта выражали беспокойство по этому вопросу.

Ранее Life.ru спросил у мага, что будет с будущим США при отключении огней на Статуе Свободы. Такое может произойти в разгар шатдауна и острой нехватки средств.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

