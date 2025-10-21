Озвучена самая частая сумма взяток в РФ

Также есть в России и коррупционная экзотика. Например, за незаконное получение спортсменами товаров и услуг в первом полугодии осудили семь человек. Приговоров по делам о финансовых злоупотреблениях на выборах не было зафиксировано ни в прошлом, ни в позапрошлом году.