Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена самая частая сумма взяток в РФ

Верховный суд опубликовал статистику, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Судебная статистика первого полугодия 2025 года свидетельствует о том, что наиболее частым явлением в сфере коррупции является взяточничество. Более 2500 человек осуждены за это преступление.

За мелкое взяточничество осудили 2 тысячи граждан, коммерческий подкуп находится на третьем месте, по нему под суд пошли более 700 человек. На данные ВС ссылается «Коммерсант».

Также есть в России и коррупционная экзотика. Например, за незаконное получение спортсменами товаров и услуг в первом полугодии осудили семь человек. Приговоров по делам о финансовых злоупотреблениях на выборах не было зафиксировано ни в прошлом, ни в позапрошлом году.

Самый распространенный объем взяток небольшой — чаще всего попадаются при даче мелких сумм денег от 10 для 50 тысяч рублей. Также довольно массовыми являются привилегии и услуги, которые не имеют материального выражения или оно с трудом поддается оценке.

При этом эксперты издания отмечают, что такая статистика вполне объяснима. Чаще всего попадаются люди, не обладающие крупной властью и оттого не получающие крупных взяток. Тем же, кто «сильнее» — все еще проще уйти от ответственности.