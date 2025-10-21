В Находке пожарные потушили горящий автомобиль

Ранее автомобиль вспыхнул в районе Рудневского моста во Владивостоке. На место происшествия приехали пожарные. По словам очевидцев, машина остановилась около обочины. По какой причине она вспыхнула, пока неизвестно, в этом разберутся специалисты.