В Находке пожарные потушили горящий автомобиль

В Находке на улице Зои Космодемьянской произошел пожар в легковом автомобиле. Сообщение о возгорании поступило ночью 20 октября, и уже через шесть минут на месте работали пожарные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Когда огнеборцы прибыли, машина была полностью охвачена пламенем. Спасателям потребовалось время, чтобы полностью ликвидировать огонь. В результате пожара транспортное средство было полностью уничтожено — огонь повредил его на площади около пяти квадратных метров.
К счастью, обошлось без человеческих жертв — в автомобиле никого не было, и никто из местных жителей не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.
Ранее автомобиль вспыхнул в районе Рудневского моста во Владивостоке. На место происшествия приехали пожарные. По словам очевидцев, машина остановилась около обочины. По какой причине она вспыхнула, пока неизвестно, в этом разберутся специалисты.