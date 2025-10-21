Смертельное ДТП в Дальнереченске: мать 13-летней девочки-водителя предстанет перед судом

PrimaMedia, 21 октября. Мать 13-летней девочки, находившейся за рулем автомобиля во время смертельного ДТП, предстанет перед судом в городе Дальнереченск. В ходе аварии пострадали трое человек, еще один погиб, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Уголовное дело принято Дальнереченским районным судом к рассмотрению, назначено судебное заседание», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 августа с 13.00 до 14.11 женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и допустила к управлению автомобилем Daihatsu Terios Kid малолетнюю дочь. Ребенку было всего 13 лет. Двигаясь по улице Первомайская девочка не справилась с управлением и съехала с дороги с последующем наездом на дерево.
В результате ДТП один пассажир погиб, еще трое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Женщина обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.
Следственным комитетом Приморья было возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, именно она передала ребёнку управление транспортным средством. В Дальнереченске завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 118 УК РФ).