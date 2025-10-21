Смертельное ДТП в Дальнереченске: мать 13-летней девочки-водителя предстанет перед судом

Напомним, водитель Daihatsu Terios Kid в Дальнереченске съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП один человек погиб еще шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. Позже новые обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних в Дальнереченске, произошедшем в среду, 20 августа, обнародовал Следком Приморья. Автомобилем управлял 13-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело. В результате происшествия погиб один человек, ещё шесть получили травмы разной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.