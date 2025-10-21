Ричмонд
Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» произошло смертельное ДТП. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигался со стороны Новосибирска в направлении села Кочки. По предварительной информации, на 186 километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием машины. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате происшествия пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Кроме того, пострадали четверо других пассажиров: женщина и молодой человек находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в районную больницу. Еще два человека получили незначительные травмы.