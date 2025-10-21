Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Минувшей ночью на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» произошло смертельное ДТП. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигался со стороны Новосибирска в направлении села Кочки. По предварительной информации, на 186 километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием машины. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.