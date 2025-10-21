Правительственные войска Мьянмы отбили колл-центр с иностранными рабами

Людей заманивали в Таиланд обещанием высокоплачиваемой работы. Однако по прибытии у них отбирали телефоны и нелегально переправляли в мошеннические центры в Мьянму.
Во время операции власти освободили 2100 рабов, среди которых 1645 мужчин и 455 женщин. Также арестовали 98 охранников. В ходе обыска изъяли 30 спутниковых терминалов Starlink и оружие.
Ранее Life.ru рассказывал, как посольство РФ в Таиланде освободило четырёх россиян из рабства в Мьянме. Они находились в колл-центре, расположенном недалеко от границы с Таиландом.
