Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительственные войска Мьянмы отбили колл-центр с иностранными рабами

Власти Мьянмы сообщили о захвате правительственными войсками двух укреплённых баз и колл-центра KK Park, где незаконно удерживали тысячи людей из разных стран в качестве рабов, передал мьянманский новостной портал Eleven Media. Среди рабов оказались и граждане России.

Людей заманивали в Таиланд обещанием высокоплачиваемой работы. Однако по прибытии у них отбирали телефоны и нелегально переправляли в мошеннические центры в Мьянму.

Во время операции власти освободили 2100 рабов, среди которых 1645 мужчин и 455 женщин. Также арестовали 98 охранников. В ходе обыска изъяли 30 спутниковых терминалов Starlink и оружие.

Ранее Life.ru рассказывал, как посольство РФ в Таиланде освободило четырёх россиян из рабства в Мьянме. Они находились в колл-центре, расположенном недалеко от границы с Таиландом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.