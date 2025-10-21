Двое мужчин обокрали склад «Вайлдберриз» в Приморье

Установлено, что подсудимые увидели объявление о возможности заработка. Необходимо было разгрузить грузовой автомобиль на складе ООО «Вайлдберриз». Не имея постоянного заработка, они откликнулись на объявление. После выполненной работы друзья решили украсть часть товаров. Они перелезли через забор, перенесли 20 коробок с товаром к забору и перебросили их за территорию склада. Мужчины завладели 576 товарами в коробках: от одежды и белья до посуды и бытовой химии.