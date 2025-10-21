Двое мужчин обокрали склад «Вайлдберриз» в Приморье

PrimaMedia, 21 октября. Двое мужчин ограбили склад «Вайлдберриз» в Приморье. Часть товара, который посчитали ненужным, обвиняемые сожгли вместе с коробками, а остальную хранили дома. Михайловский районный суд вынес обвиняемым приговор, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Подсудимым вынесен приговор по которому им назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ, с удержанием в доход государства 15% из заработной платы. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено, что подсудимые увидели объявление о возможности заработка. Необходимо было разгрузить грузовой автомобиль на складе ООО «Вайлдберриз». Не имея постоянного заработка, они откликнулись на объявление. После выполненной работы друзья решили украсть часть товаров. Они перелезли через забор, перенесли 20 коробок с товаром к забору и перебросили их за территорию склада. Мужчины завладели 576 товарами в коробках: от одежды и белья до посуды и бытовой химии.
Напомним, трое жителей Находки задержаны по подозрению в квартирной краже. Инцидент произошёл на улице Астафьева: неизвестные проникли в квартиру на первом этаже через открытое окно и похитили ювелирные украшения и 40 тысяч рублей.