В Новосибирске младшего сержанта отправили в колонию за уклонение от службы

Также военнослужащего лишили звания.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске военнослужащего лишили звания «младший сержант» и отправили в колонию общего режима на шесть лет за уклонение от службы. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

Как следует из материалов дела, мужчина не хотел проходить военную службу и, желая от нее уклониться, не прибыл в воинскую часть в установленный срок после того, как прошел медосвидетельствование и военно-врачебную комиссию.

— 22 апреля 2025 года мужчина добровольно прибыл в военно-следственный отдел, — добавили в пресс-службе.

Обвинительный приговор вынес Новосибирский гарнизонный суд. Пока он в законную силу не вступил.