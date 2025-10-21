Маленькая девочка чуть не погибла из-за падения карусели в российском городе

В детском игровом центре «Ковбой», где семья ребенка вместе с друзьями устраивала праздник по случаю дня рождения, дети и взрослые катались на аттракционе. Во время катания на качелях-дереве трех участников праздника массивная металлическая часть сооружения внезапно сорвалась с крепления, обрушившись прямо на шестилетнюю девочку.