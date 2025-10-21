Маленькая девочка чуть не погибла из-за падения карусели в российском городе

В Улан-Удэ (Республика Бурятии) произошёл инцидент, в результате которого ребёнок оказался в больнице с серьёзными травмами.
В детском игровом центре «Ковбой», где семья ребенка вместе с друзьями устраивала праздник по случаю дня рождения, дети и взрослые катались на аттракционе. Во время катания на качелях-дереве трех участников праздника массивная металлическая часть сооружения внезапно сорвалась с крепления, обрушившись прямо на шестилетнюю девочку.
Родители пострадавшей рассказали, что ребёнок потерял сознание сразу после происшествия, и её оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи зафиксировали у малышки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы на теле, сообщает телеграм-канал Babr Mash.
В связи с произошедшим инцидентом правоохранительные органы возбудили дело против администрации развлекательного центра по факту предоставления услуг, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей.
Читайте также: Названа возможная причина падения школьницы из окна в российском городе.