Криминалист Игнатов: потерянная корона поможет выйти на ограбивших Лувр

Утерянная грабителями корона может облегчить работу криминалистов, считает Игнатов.

Источник: Аргументы и факты

Утерянная преступниками корона императрицы Евгении де Монтихо, украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, может помочь установить грабителей из Лувра. Об этом aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

Корону обнаружили брошенной недалеко от Лувра 19 октября. Предположительно, грабители в спешке потеряли украшение. Эксперты считают, что ее можно восстановить.

«Если грабители действовали без перчаток, брали корону голыми руками, то, возможно, на ней останутся какие-то следы ДНК. Это облегчит работу для экспертов и криминалистов», — сказал Игнатов.

Грабители украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В ограблении участвовала группа из четырех человек — двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.