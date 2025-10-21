Криминалист Игнатов: потерянная корона поможет выйти на ограбивших Лувр

Утерянная преступниками корона императрицы Евгении де Монтихо, украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, может помочь установить грабителей из Лувра. Об этом aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.
Корону обнаружили брошенной недалеко от Лувра 19 октября. Предположительно, грабители в спешке потеряли украшение. Эксперты считают, что ее можно восстановить.
«Если грабители действовали без перчаток, брали корону голыми руками, то, возможно, на ней останутся какие-то следы ДНК. Это облегчит работу для экспертов и криминалистов», — сказал Игнатов.
Грабители украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В ограблении участвовала группа из четырех человек — двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.