Стало известно о последствиях ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

В Батайске Ростовской области после налёта беспилотных летательных аппаратов выявлены повреждения ряда торговых объектов и личных автомобилей жителей.

В Батайске Ростовской области после налёта беспилотных летательных аппаратов выявлены повреждения ряда торговых объектов и личных автомобилей жителей. Губернатор области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале сообщил, что на улице Октябрьской продолжают работать сапёры, осматривая местность, так как разрушения зафиксированы не только в торговых точках, но и в здании частного медцентра.

Глава региона прибыл в Батайск лично, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать работу оперативных и спасательных служб. Он заявил, что обследование пострадавшего многоквартирного дома завершено: специалисты подтвердили целостность несущих конструкций, и жильцам было разрешено вернуться в свои квартиры.

Юрий Слюсарь поручил руководителю департамента по чрезвычайным ситуациям Павлу Нудгину скоординировать взаимодействие всех спасательных структур. Также губернатор обратился к администрации города с просьбой оперативно сформировать комиссию для оценки ущерба.

По сообщениям местных жителей, ночью 21 октября 2025 года гражданская инфраструктура Батайска подверглась удару беспилотников, один из них разбился рядом с жилым зданием, что привело к повреждению стоящих на стоянке автомобилей и рядом расположенных торговых павильонов.

Читайте также: Выяснилось, что было целью ночного удара российских войск по одесскому порту.

