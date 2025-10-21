Стало известно о последствиях ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

В Батайске Ростовской области после налёта беспилотных летательных аппаратов выявлены повреждения ряда торговых объектов и личных автомобилей жителей. Губернатор области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале сообщил, что на улице Октябрьской продолжают работать сапёры, осматривая местность, так как разрушения зафиксированы не только в торговых точках, но и в здании частного медцентра.