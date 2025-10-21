Смертельный маршрут: гид рассказал о ловушке, где пропали Усольцевы

Кроме маршрута на Алат, в Белогорье есть и другие не менее сложные пути. «Наверняка сказать, какой туристический маршрут в Кутурчинском Белогорье самый опасный, не могу. Но маршрут на вершину горы Алат непростой — это точно. Сложный также круговой маршрут, то есть если весь траверс сделать: перейти по Баяну, Алату и потом выйти по хребту на Ивановский белок, потом вниз к реке Ангул. То есть много сложных маршрутов. Манские пороги тоже маршрут непростой», — перечислил гид.