Смертельный маршрут: гид рассказал о ловушке, где пропали Усольцевы

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в таёжной местности Красноярского края еще 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе и исчезли. Их автомобиль обнаружили в районе посёлка Кутурчин. Масштабные поиски с привлечением волонтёров были прекращены 12 октября, однако профессиональные спасатели продолжают работать в режиме точечных задач.
Одна из версий, которую рассматривают эксперты, связана с маршрутом на вершину горы Алат в Кутурчинском Белогорье. Туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко в беседе с aif.ru рассказал об опасности этого места, его странностях и мистическом прошлом, которое, возможно, хранит тайну исчезновения.
Смертельно опасный маршрут для неподготовленных.
Алексей Исиченко скептически отнесся к версии, что семья Усольцевых могла подниматься на гору Алат (высота 1765 метров), поскольку она находится на значительном удалении от посёлка Кутурчин, где была найдена их машина.
«Гора Алат находится на достаточно большом удалении от посёлка Кутурчин, где обнаружили машину Усольцевых. И оттуда, откуда семья начала свой путь, такой поход не удастся завершить за один день, тем более в сентябре, когда темнеет уже достаточно быстро. И даже подготовленному человеку дойти до вершины Алата и вернуться обратно в светлое время суток очень сложно», — сказал Исиченко.
Он подчеркнул, что маршрут крайне сложный и не подходит для похода одним днём, особенно с маленьким ребёнком.
«Чтобы одним днём пройти маршрут, нужна большая подготовка. И с пятилетним ребёнком не рекомендовал бы туда ходить точно», — предупредил гид.
Тысячи камней и глубокие провалы.
Гора Алат, как и всё Кутурчинское Белогорье, представляет собой хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших людей крайне затруднительными. Гид рассказал об опасности курумников — каменных россыпей и провалов.
«На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — пояснил Исиченко.
Именно эти провалы и огромное количество камней делают обнаружение пропавших практически невозможным, если они сбились с пути и оказались в ловушке.
«Потому что там тысячи этих камней», — сказал Исиченко, предполагая, что если Усольцевы упали в один из таких провалов, найти их крайне сложно.
Кроме маршрута на Алат, в Белогорье есть и другие не менее сложные пути. «Наверняка сказать, какой туристический маршрут в Кутурчинском Белогорье самый опасный, не могу. Но маршрут на вершину горы Алат непростой — это точно. Сложный также круговой маршрут, то есть если весь траверс сделать: перейти по Баяну, Алату и потом выйти по хребту на Ивановский белок, потом вниз к реке Ангул. То есть много сложных маршрутов. Манские пороги тоже маршрут непростой», — перечислил гид.
Мистическое место и бесследные исчезновения.
Тайга, где пропала семья Усольцевых, имеет свою зловещую историю. По словам Алексея Исиченко, это не первый случай бесследного исчезновения в этом районе.
Он вспомнил странный и таинственный случай, связанный с Кутурчинским Белогорьем: «В 2019 году пропал человек, тоже примерно в тех же местах, что и Усольцевы. Не нашли его. Ничего от него не нашли вообще».
Этот случай добавляют тревоги и загадочности к истории Усольцевых.
Кроме того, Кутурчинское Белогорье, известное своими специфическими скальными образованиями, окружено мистическими поверьями.
«Есть те, кто считает скалы Кутурчинского Белогорья, где пропали Усольцевы, древними развалинами прошлых цивилизаций из-за их интересного и специфического вида. То есть придерживаются мнения, что скалы не природные, а рукотворные, и в связи с этим усматривают в этом месте мистику», — рассказал Исиченко.
Сам гид, однако, придерживается научной версии происхождения скал, но признает таинственность местности, где уже случались бесследные исчезновения.
Хронология исчезновения.
Семья Усольцевых отправилась в поход 28 сентября 2025 года. Они планировали пройти по маршруту «Минская петля» к скале Буратинка. Прибыв к исходной точке, они не стали ждать основную экскурсионную группу и ушли самостоятельно, проигнорировав предупреждение о надвигающемся снегопаде.
Поиски, в которых участвовали более 1500 человек, вертолеты, дроны и спецтехника, не принесли результатов. В районе поисков резко испортилась погода, выпал снег, что еще больше осложнило работу. Активная фаза поисков была свернута 12 октября, но профессиональные спасатели продолжают работу.
Судьба Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых остается неизвестной. Версии о несчастном случае на сложном маршруте, падении в провал или даже мистическом исчезновении в аномальной зоне продолжают обсуждаться. История семьи Усольцевых стала одной из самых загадочных и трагичных за последнее время в Красноярском крае.