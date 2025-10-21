В Саянске минивэн столкнулся с машиной скорой помощи, ДТП попало на видео

Вечером 20 октября 2025 года в Саянске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все около 19:00 на перекрестке улиц Советской и Ленина.
— По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем «Мицубиси Дион» не предоставила преимущество и столкнулась с машиной «ГАЗ», которая ехала с включенными маяками и звуковой сиреной. Из-за удара минивэн отбросило на металлическое ограждение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Водитель скорой помощи, который, кстати, находился в салоне один, получил незначительные травмы. Медики его осмотрели, после чего отпустили домой.
Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, прокуратура Саянска поставила дело на особый контроль.
