Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саянске минивэн столкнулся с машиной скорой помощи, ДТП попало на видео

В аварии серьезно пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 20 октября 2025 года в Саянске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все около 19:00 на перекрестке улиц Советской и Ленина.

— По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем «Мицубиси Дион» не предоставила преимущество и столкнулась с машиной «ГАЗ», которая ехала с включенными маяками и звуковой сиреной. Из-за удара минивэн отбросило на металлическое ограждение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Водитель скорой помощи, который, кстати, находился в салоне один, получил незначительные травмы. Медики его осмотрели, после чего отпустили домой.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, прокуратура Саянска поставила дело на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе водитель седана погиб из-за выезда на встречку.