Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криминалист Игнатов: кражу из Лувра могли заказать «очень богатые люди»

Грабители могли даже не знать, кто заказал кражу, считает криминалист.

Источник: Аргументы и факты

Очень богатые люди могли заказать кражу драгоценностей из Лувра в Париже, считает криминалист Михаил Игнатов.

Грабители украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В ограблении участвовала группа из четырех человек — двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.

«Что касается похищенных предметов, скорее всего, их нужно будет искать в частной коллекции очень богатых людей. Вряд ли эти вещи выйдут на официальные аукционы. Скорее всего, они шли под заказ. Кто-то заказал эту коллекцию», — сказал aif.ru Игнатов.

По мнению криминалиста, исполнители могли не знать, кто конкретный заказчик кражи украшений.