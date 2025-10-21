Криминалист Игнатов: кражу из Лувра могли заказать «очень богатые люди»

Очень богатые люди могли заказать кражу драгоценностей из Лувра в Париже, считает криминалист Михаил Игнатов.
Грабители украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В ограблении участвовала группа из четырех человек — двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.
«Что касается похищенных предметов, скорее всего, их нужно будет искать в частной коллекции очень богатых людей. Вряд ли эти вещи выйдут на официальные аукционы. Скорее всего, они шли под заказ. Кто-то заказал эту коллекцию», — сказал aif.ru Игнатов.
По мнению криминалиста, исполнители могли не знать, кто конкретный заказчик кражи украшений.