Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о могиле Сергея Усольцева в Красноярском крае

В Красноярском крае есть могила Сергея Усольцева, об этом рассказал его двоюродный брат Константин.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Усольцев похоронен в Красноярском крае. Об этом aif.ru рассказал его двоюродный брат Константин.

«У меня двоюродный брат был Серега Усольцев, он здесь похоронен, у нас в Железногорске. Он оказался тезкой и однофамильцем главы семьи, которая пропала в тайге. Мы с Ириной общались, выясняли, родственники или нет. Оказалось, что просто однофамильцы», — объяснил Константин Усольцев.

Будучи жители Красноярского края, он неплохо знает особенности местной природы. По мнению Константина, семья его однофамильца могла стать жертвой медведей, сбиться с пути и замерзнуть или попытаться укрыться в расщелине от холода и остаться там навсегда.

Семья Усольцевых таинственно исчезла 28 сентября. Двое взрослых и ребенок отправились в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе Красноярского края. В этот день их видели в последний раз. Почти две недели велись активные поиски с участием волонтеров, но никаких следов не нашли. Сейчас поиски продолжают профессионалы.