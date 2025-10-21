Стало известно о могиле Сергея Усольцева в Красноярском крае

Сергей Усольцев похоронен в Красноярском крае. Об этом aif.ru рассказал его двоюродный брат Константин.
«У меня двоюродный брат был Серега Усольцев, он здесь похоронен, у нас в Железногорске. Он оказался тезкой и однофамильцем главы семьи, которая пропала в тайге. Мы с Ириной общались, выясняли, родственники или нет. Оказалось, что просто однофамильцы», — объяснил Константин Усольцев.
Будучи жители Красноярского края, он неплохо знает особенности местной природы. По мнению Константина, семья его однофамильца могла стать жертвой медведей, сбиться с пути и замерзнуть или попытаться укрыться в расщелине от холода и остаться там навсегда.
Семья Усольцевых таинственно исчезла 28 сентября. Двое взрослых и ребенок отправились в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе Красноярского края. В этот день их видели в последний раз. Почти две недели велись активные поиски с участием волонтеров, но никаких следов не нашли. Сейчас поиски продолжают профессионалы.