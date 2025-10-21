Стало известно о могиле Сергея Усольцева в Красноярском крае

«У меня двоюродный брат был Серега Усольцев, он здесь похоронен, у нас в Железногорске. Он оказался тезкой и однофамильцем главы семьи, которая пропала в тайге. Мы с Ириной общались, выясняли, родственники или нет. Оказалось, что просто однофамильцы», — объяснил Константин Усольцев.