Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Иркутской области

Инцидент произошел вечером 20 октября на пересечении улиц Советская и Ленина, сообщили в региональном главке МВД.
Около 19 часов женщина за рулем Mitsubishi Dion не пропустила медицинский автомобиль, ехавший с включенными спецсигналами, и машины столкнулись, после чего иномарку отбросило на металлическое ограждение.
«Госпитализированы водитель и пассажир минивэна. Водителю скорой помощи оказана разовая врачебная помощь», — уточнили в полиции.
Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.