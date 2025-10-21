В Красноярске грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

Днем 20 октября на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе красноярской деревни Песчанка грузовик DAF под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовым поездом. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.