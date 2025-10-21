Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

На нерегулируемом железнодорожном переезде в районе деревни Песчанка произошло столкновение грузовика с проходящим составом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 20 октября на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе красноярской деревни Песчанка грузовик DAF под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовым поездом. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.

Большегруз получил серьезные повреждения, движение поездов не прерывалось.

Полицейские напоминают: приближаясь к ЖД-переезду, водитель автомобиля обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного.

Не забывайте, что поезд невозможно остановить мгновенно.