В Красноярске грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

Днем 20 октября на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе красноярской деревни Песчанка грузовик DAF под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовым поездом. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.
Большегруз получил серьезные повреждения, движение поездов не прерывалось.
Полицейские напоминают: приближаясь к ЖД-переезду, водитель автомобиля обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного.
Не забывайте, что поезд невозможно остановить мгновенно.