Наркокурьер, работавший на ОПГ, пойдёт под суд в Хабаровске

По версии следствия, мужчина выполнял роль курьера. Он получал запрещённые вещества бесконтактным способом, фасовал их на мелкие дозы и раскладывал в тайники, заранее выбирая места закладок. В июле этого года его задержали после размещения 14 партий каннабиса и свёртка с ПВП на территории краевой столицы.