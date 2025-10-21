Ричмонд
Наркокурьер, работавший на ОПГ, пойдёт под суд в Хабаровске

В Хабаровске перед судом предстанет 28-летний участник группировки наркоторговцев.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина выполнял роль курьера. Он получал запрещённые вещества бесконтактным способом, фасовал их на мелкие дозы и раскладывал в тайники, заранее выбирая места закладок. В июле этого года его задержали после размещения 14 партий каннабиса и свёртка с ПВП на территории краевой столицы.

«Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотиков организованной группой через интернет и заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Расследование в отношении других участников группы продолжается: следователи устанавливают их роли и причастность к незаконной деятельности.