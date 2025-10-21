Ричмонд
Хабаровчанка лишилась почти миллиона рублей при попытке «спасти деньги»

Онлайн-мошенники изменили «инвестиционную» схему обмана граждан

Хабаровчанка перевела на «безопасный счёт» около миллиона рублей. Таким образом она пыталась спасти деньги от похищения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жительнице Индустриального района в мессенджер написала неизвестная, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она сообщила, что с банковского счета хабаровчанки неизвестные люди выводят деньги и перечисляют на депозиты в недружественные страны. Испуганную хабаровчанку убедили в необходимости провести проверку совместно с правоохранительными органами.

После этого хабаровчанке позвонил лжесотрудник полиции, который напугал ее сообщением о возбуждении в отношении нее уголовных дел.

Последовав инструкциям мошенника, женщина сняла со своих счетов около миллиона рублей и перевела на «безопасный» счет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.