Хабаровчанка лишилась почти миллиона рублей при попытке «спасти деньги»

Жительнице Индустриального района в мессенджер написала неизвестная, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она сообщила, что с банковского счета хабаровчанки неизвестные люди выводят деньги и перечисляют на депозиты в недружественные страны. Испуганную хабаровчанку убедили в необходимости провести проверку совместно с правоохранительными органами.