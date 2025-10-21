Хабаровчанка лишилась почти миллиона рублей при попытке «спасти деньги»

Хабаровчанка перевела на «безопасный счёт» около миллиона рублей. Таким образом она пыталась спасти деньги от похищения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жительнице Индустриального района в мессенджер написала неизвестная, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она сообщила, что с банковского счета хабаровчанки неизвестные люди выводят деньги и перечисляют на депозиты в недружественные страны. Испуганную хабаровчанку убедили в необходимости провести проверку совместно с правоохранительными органами.
После этого хабаровчанке позвонил лжесотрудник полиции, который напугал ее сообщением о возбуждении в отношении нее уголовных дел.
Последовав инструкциям мошенника, женщина сняла со своих счетов около миллиона рублей и перевела на «безопасный» счет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.